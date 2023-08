Sanchez-day, è tutto pronto: i dettagli e le cifre del ritorno all’Inter − TS

Sanchez ci (ri)siamo! Oggi la giornata sarà interamente dedicata all’attaccante cileno che torna all’Inter in pompa magna. I dettagli.

DETTAGLI − Per l’ufficialità di Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia è questione di pochissimo. Così come per quella di Alexis Sanchez all’Inter che firmerà a parametro zero. Il giocatore è arrivato ieri sera a Milano e svolgerà in giornata le visite mediche. Per lui, come reso noto da Tuttosport, è pronto un contratto da 3 milioni di euro per una stagione. Nel pomeriggio ci sarà perciò anche la firma.

Fonte: Tuttosport