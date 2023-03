Conte in Italia? L’Inter la più quotata! Ma viva un’altra ipotesi − SM

Antonio Conte ha lasciato il Tottenham (vedi articolo). Si parla di un possibile ritorno in Italia, con l’Inter in pole sulle altre. Ma è molto viva anche un’altra ipotesi

LE PERCENTUALI − Il futuro di Conte tiene banco dopo l’addio dal Tottenham. Il tecnico potrebbe anche ritornare ad allenare in Serie A. Sono quattro in particolare le squadre italiane sotto la lente di ingrandimento: Inter, Juventus, Milan e Roma. Tra queste, come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, il club nerazzurro gode delle percentuali più alte (15%), 5% per la Juventus, 10% a testa invece per Milan e Roma. Ma un’altra ipotesi è molto più viva: ovvero quella dell’anno sabbatico al 55%.