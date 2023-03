L’Inter prepara la sfida alla Fiorentina: si valutano 3 giocatori − Sky

L’Inter questo pomeriggio scenderà in campo ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. Da valutare tre giocatori, Skriniar non ci rientra

AL LAVORO − Verso Inter-Fiorentina. Inizia la settimana che porta al ritorno della Serie A. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile, i nerazzurri si riuniranno nel pomeriggio per riprendere i lavori. Sotto osservazione le condizioni di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Robin Gosens. Si punta a riaverli già per sabato alle 18. Discorso a parte quello di Milan Skriniar, per cui saranno fatte altre valutazioni per capire quando potrà ritornare a disposizione. Mancheranno alcuni nazionali: Dumfries, Lukaku, Dzeko, Darmian e Acerbi, Lautaro Martinez e non solo. Entro fine settimana, Simone Inzaghi potrà ritrovare tutti.