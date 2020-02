Chiesa vuole restare in Italia! Inter in vantaggio:...

No title

Chiesa vuole restare in Italia! Inter in vantaggio: Juventus unica avversaria

Chiesa sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo, ma la Fiorentina non ha intenzione di mollare l’esterno a cuor leggero. Sul calciatore, Inter e Juventus restano assolutamente in prima fila. Di seguito le ultime dichiarazioni a riguardo di Gianluigi Longari per “Sportitalia”

VERSO IL COLPO ESTIVO – Il mercato si è appena concluso, ma l’Inter sta già pianificando il colpo Federico Chiesa. L’attaccante piace molto ai nerazzurri e il calciatore sembra intenzionato, secondo gli ultimi rumors, a restare in Italia. La società milanese continua a lavorare sottotraccia, ma dovrà guardarsi dalla Juventus. I bianconeri sembrano l’unico avversario credibile, ma, ad oggi, restano dietro i nerazzurri.