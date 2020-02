Godin a tutto Inter. Borja Valero e Zanetti-Cambiasso: “Serata basket”

Condividi questo articolo

Godin non ha ancora convinto del tutto sul campo, ma sembra inserito nell’universo Inter. Il difensore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Borja Valero, Javier Zanetti e Esteban Cambiasso. Di seguito la foto in occasione della partita dell’Olimpia Milano in Eurolega contro l’Alba Berlino



SOLO INTER – Diego Godin non si è ancora inserito al meglio negli schemi di Antonio Conte. La difesa a tre non sembra il sistema tattico migliore per esaltare le sue qualità, ma l’adattamento prosegue. Il derby potrà essere l’occasione per scalare nuovamente le gerarchie? Intanto l’ex Atletico Madrid si ritrae insieme a Borja Valero e le due bandiere Zanetti e Cambiasso. Sintomo di attaccamento e inserimento nel mondo nerazzurro.