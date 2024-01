Ceccarini: «Carboni, la Fiorentina offre metà di quanto chiede l’Inter!»

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, intervenuto a Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”, ha parlato nello specifico dell’offerta della Fiorentina per Valentin Carboni dell’Inter.

OFFERTA REALE – Niccolò Ceccarini smentisce il valore dell’offerta fatta dal club viola all’Inter: «Fiorentina su Carboni e Gudmundsson in caso di cessione di Bonaventura? Non credo dipenda dalla sua cessione. Hanno ceduto Brekalo e ora vogliono prendere uno di quei giocatori. Per il talento del Genoa ci vogliono circa 30 milioni di euro e la Fiorentina non ci arriva. Per il calciatore dell’Inter a me risulta che sia stata fatta un’offerta da 12 milioni e la società nerazzurra lo valuta il doppio. Ma l’Inter non vuole perdere il giocatore. I rapporti tra le due società, inoltre, non sono per niente buoni».