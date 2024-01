Taremi prenotato dall’Inter: arriva a Milano, servirebbe da Madrid a Londra

Taremi è pronto a indossare la maglia dell’Inter ma i tempi tecnici non saranno accelerati rispetto alle reali necessità nerazzurre. L’attaccante iraniano, arrivato a fine avventura in Portogallo, ha scelto l’Italia per continuare a segnare gol importanti. Soprattutto in Europa

COLPO A ZERO… – L’Inter non si limita a questa stagione ma guarda già alla prossima. E si prepara. Anticipando i tempi per rinforzare la rosa attuale. Tra i colpi messi in agenda da tempo c’è Mehdi Taremi, il cui nome circola dalla scorsa estate. E cicolava ancora fino a qualche giorno fa per l’inverno. Niente Inter in estate, niente Inter in inverno. Prima perché la scelta ad agosto è ricaduta su Marko Arnautovic per il ruolo di terza punta. Poi perché Alexis Sanchez a gennaio non fa(rà) spazio in rosa per un altro attaccante. Il classe ’92 iraniano dovrà aspettare il 1° luglio 2024 per trasferirsi in Italia. A Milano. Già avvisato il Porto, che lo perderà a parametro zero al termine di questa stagione. Pronto un contratto triennale, ancora da definire a livello di dettagli sia per la durata complessiva (biennale con opzione per il terzo anno?) sia per le cifre lorde (fisso più variabile, ndr). Taremi è un colpo a zero da non farsi proprio scappare. E l’Inter lo sa bene.

Taremi all’Inter ma (purtroppo) senza fretta

… MA FORSE TARDIVO – Al di là dei costi, Taremi è un innesto importante per caratteristiche. Il 31enne di Bushehr si completa benissimo sia con Lautaro Martinez sia con Marcus Thuram, che restano i punti fermi di Simone Inzaghi in attacco. Almeno fino a fine stagione… Ecco perché Taremi si candida come grande colpo estivo ma avrebbe fatto molto comodo prima. All’Inter manca una terza punta per provare ad andare avanti in Europa. La Finale di Champions League a Londra è un sogno ma evitare di complicarsi la vita in casa dell’Atletico Madrid dovrebbe essere un obiettivo. Così da evitare brutte sorprese anche in Serie A, che resta l’obiettivo principale in questa stagione. Meglio un Taremi “in più” oggi che un Taremi “al posto di” domani. Ma purtroppo non sarà così. E l’attaccante iraniano andrà sicuramente a Londra ma in casa Arsenal e con la maglia del Porto: la Milano nerazzurra aspetta Taremi, portando altra pazienza e sognando un po’. L’Inter proverà a presentarsi a Londra via Madrid senza il suo nuovo bomber.