Casadei, già fissate le visite mediche con il Chelsea: sale l’offerta – Sky

Cesare Casadei è pronto a passare dall’Inter al Chelsea. Tanto che, secondo quanto riporta Emanuele Baiocchini di Sky Sport, è anche già stata fissata la data per le visite mediche.

VISITE MEDICHE – Il Chelsea si avvicina a grandi passi verso Cesare Casadei. Il giovane talento dell’Inter è infatti destinato a passare ai londinesi, come conferma Emanuele Baiocchini di Sky Sport: «La notizia del giorno è quella della cessione di Casadei. Un ragazzo che ha 19 anni e senza aver mai esordito in Serie A sarà ceduto per mettere a posto i bilanci e tornare sul mercato. Una cessione importante per 15 milioni più 5 di bonus. Una cifra raggiunta dopo che le scorse offerte da 8-12 milioni erano state rifiutate. Giovedì ci saranno le visite mediche per il giocatore»