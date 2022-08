Darmian: «Cercheremo di non rischiare più come a Lecce! Il mio ruolo…»

Darmian ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.it dopo la prima vittoria stagionale dell’Inter sul campo del Lecce. L’esterno nerazzurro sottolinea come sia fondamentale chiudere le partite prima. Di seguito le sue dichiarazioni

ENTUSIASMO – Matteo Darmian parla dopo la vittoria all’ultimo minuto dell’Inter sul campo del Lecce: «Se ci dà entusiasmo una vittoria all’ultimo minuto? Sì sì sicuramente, volevamo partire con una vittoria, è arrivata solo alla fine però per quanto creato in partita penso sia stata meritata. Meglio così, ci prendiamo i 3 punti sapendo che possiamo e dobbiamo migliorare. Lo faremo in settimana e domenica dopo domenica ci faremo trovare pronti».

CONCRETEZZA – Darmian sul problema di chiudere le partite prima afferma: «Sappiamo che vanno chiuse prima, soprattutto come quella di sabato che può essere anche determinata da un episodio, che sia una punizione o un calcio d’angolo. Quindi dovevamo essere più concreti. Sicuramente cercheremo di chiuderle prima per non rischiare come abbiamo fatto sabato. Il mio ruolo? Il mio ruolo è quello di lavorare, migliorarmi giorno dopo giorno e mettere in difficoltà il mister quando deve fare le scelte e poi quando chiamato in causa dare il mio contributo».