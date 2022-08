Akanji e non solo, l’Inter valuta una pista abbandonata dal Milan – Sky

Non c’è solo Manuel Akanji sulla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Secondo Emanuele Baiocchini di Sky Sport, i nerazzurri sarebbero anche su Tanganga, difensore del Tottenham in precedenza cercato anche dal Milan.

NOMI AL VAGLIO – Sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa non c’è soltanto Manuel Akanji. Questi gli aggiornamenti di Emanuele Baiocchini di Sky Sport: «Ci saranno nelle prossime ore contatti con l’entourage di Akanji da parte dei nerazzurri per capire se si possa sbloccare la trattativa nel giro di due o tre giorni. È una trattativa comunque complicata perché altre squadre sono interessate ed essendo a scadenza non è possibile imbastire una trattativa in prestito. Un’alternativa per i nerazzurri può essere quella per Tanganga, con il Tottenham che vuole che sia inserito quantomeno un obbligo di riscatto. Questo è anche il motivo per cui il Milan ha abbandonato la pista».