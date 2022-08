Casadei, asta per dare il lucchetto all’Inter! Il Nizza offre, atteso rilancio – SM

Casadei dovrebbe essere una delle prossime cessioni dell’Inter. Secondo Miceli di Sport Mediaset è arrivata un’offerta dal Nizza, ma la società vuole scatenare un’asta. Questo anche per blindare Skriniar.

SACRIFICI PER MANTENERE – Daniele Miceli fa il punto in uscita sul mercato dell’Inter: «Ci sono dei gioielli che salvano i gioielli. Sono Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Su Pinamonti entrano venti milioni di euro, va al Sassuolo. Non c’è diritto di riacquisto, non c’è clausola rescissoria: c’è un accordo sulla parola, se un domani il Sassuolo cede Pinamonti l’Inter ha una corsia preferenziale. Su Casadei si sta scatenando l’asta, perché piace al Sassuolo e al Nizza che ha offerto dodici milioni. Si attende a questo punto il rilancio del Chelsea, attorno a quindici milioni di euro. Venti più quindici sarebbe un lucchetto su Milan Skriniar: l’Inter avrebbe munizioni dall’assalto vociferato del PSG. Anche oggi dalla Francia dicono che Skriniar è il primo obiettivo, ma si parla di Mohamed Simakan del RB Lipsia (vedi articolo)».