Brozovic, arrivano novità per Lecce-Inter! In difesa due valutazioni – SM

Brozovic è ancora in dubbio per Lecce-Inter. Come da servizio di Sport Mediaset, Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sul centrocampista croato. E ha anche due valutazioni da fare in difesa.

LECCE-INTER, -2 – L’Inter si è allenata stamattina ad Appiano Gentile ma ancora non sono chiare le situazioni legate ai giocatori in dubbio. Marcelo Brozovic, però, è tornato in gruppo e questa è la notizia principale dall’ultima seduta. Il centrocampista croato, che ieri ha saltato l’allenamento congiunto col Sant’Angelo, dovrebbe essere fra i convocati. Secondo Sport Mediaset può comunque giocare Kristjan Asllani, con Brozovic che sarebbe risparmiato. Come segnalato stamattina (vedi articolo), ci sono altri due da valutare per problemi fisici. Danilo D’Ambrosio ha un affaticamento, Stefan de Vrij ha subito un semplice pestone. Per loro si attende l’OK per Lecce-Inter, ma non sembrano situazioni troppo gravi.