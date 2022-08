Colombo (Lecce) snobba l’Inter: «Scudetto? Spero il Milan, ma Juventus rinforzata»

Colombo ha rilasciato un’intervista a Sportitalia a due giorni da Lecce-Inter. Dopo le dichiarazioni sulla partita di sabato sera (vedi articolo) l’attaccante in prestito dal Milan si è espresso sulla Serie A ormai pronta a partire. Snobbando il suo prossimo avversario.

TUTTE LE ALTRE – Per Lorenzo Colombo il primo incrocio sarà Lecce-Inter. Tuttavia, per il titolo, ha altri pensieri: «Scudetto? Spero il Milan. Gli do un bel 9, perché hanno comunque mantenuto la squadra e l’ossatura dell’anno scorso. Hanno fatto degli acquisti mirati, molto importanti sia per il campionato italiano ma anche in ambito europeo, dove il Milan merita di stare. Lo dice la sua storia, quindi per me sarà una squadra ancora più competitiva di quella dell’anno scorso. La Juventus ha portato in Italia dei giocatori mondiali, quindi sicuramente si è rinforzata molto, però anche la Roma stessa ha fatto degli acquisti importantissimi. Si alza il livello del campionato italiano, è una cosa che serve: sarà molto competitivo, forse ancora di più degli anni scorsi. Speriamo che l’Italia riesca a dire la sua anche in ambito europeo».