Carli (DS Parma): “Darmian-Inter già impacchettata prima di me! Credo…”

Condividi questo articolo

Marcello Carli

Carli – Direttore Sportivo del Parma -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, annuncia che la trattativa per trasferire Darmian all’Inter è prossima alla fumata bianca. Ecco un’anticipazione delle sue dichiarazioni

TRATTATIVA APPARECCHIATA – L’operazione che porterà Matteo Darmian dal Parma all’Inter viene riassunta da Marcello Carli come quasi “obbligata”: «Non è definita. Ma a essere sincero, confermo che questa trattativa era già stata impostata. Io sono arrivato ora, da circa un mese. Ma poi, tra la prima settimana, capire e vedere… sono effettivamente qui da 15 giorni. E se le cose erano già state impostate e io sono la persona che deve portarle in fondo, non rinnego certo quello che già era stato fatto. Su Darmian c’è un discorso impostato da tempo. È possibile che il ragazzo andrà all’Inter. E non nego la cosa. È una cosa un po’ impacchettata. C’era un mezzo accordo con l’Inter e credo che questo accordo verrà rispettato». Queste le parole di Carli, che in un certo senso “annuncia” l’imminente approdo di Darmian nella Milano nerazzurra.

Fonte: Tutto Mercato Web – Raimondo De Magistris