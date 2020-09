Ranocchia tra Inter e Genoa, tutto ribaltato di nuovo: interviene l’agente – SI

Andrea Ranocchia

Ranocchia è in bilico tra l’addio e la permanenza all’Inter. La proposta arrivata dal Genoa non è ancora stata rispedita al mittente. L’agente, raggiunto da “Sportitalia”, chiarisce la sua situazione a mercato aperto

PIANO B(IS) – Nelle ultime ore il nome di Andrea Ranocchia è tornato di moda ma per la rosa dell’Inter. La titolarità in Inter-Lugano ha fatto pensare a una permanenza scontata del centrale difensivo classe ’88 a Milano. Anzi, si è parlato di un rifiuto all’opzione Genoa, piazza in cui Ranocchia sarebbe di ritorno. Il procuratore del numero 13 nerazzurro, Tullio Tinti, interviene per fare chiarezza su questa vicenda. Lo stesso agente comunica che non è affatto vero che Ranocchia non voglia tornare a Genoa. L’opzione rossoblù resta dunque viva, nonostante il presente sia a forti tinte nerazzurre. A questo punto le parti potrebbero ri-aggiornarsi nei prossimi giorni.