Cambiaso, idea Inter non tramontata. Situazione legata a Perisic? – SI

L’Inter oggi alle 18 affronta il Verona a San Siro con Igor Tudor che prepara la trappola alla squadra di Simone Inzaghi. Intanto le voci di mercato si susseguono e un nome caldo è quello di Andrea Cambiaso. Ecco le ultime sull’esterno del Genoa.

ULTIME – L’Inter oggi deve provare a rimanere attaccato al treno della vetta e al sogno scudetto vincendo contro il Verona alle 18 a San Siro. I nerazzurri poi lavorano anche sul calciomercato. Un nome caldo, come scrive Alfredopedulla.com, è Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2000 del Genoa piace eccome all’Inter che non ha mollato affatto la presa per lui. La novità più grande è che l’Inter lo vorrebbe prendere a prescindere dalla permanenza o l’addio di Ivan Perisic. Ma su di lui non c’è soltanto il club di Zhang. In Italia sia Juventus sia Napoli hanno messo gli occhi su Cambiaso e quindi occhio a una possibile asta.

Fonte: Alfredopedulla.com