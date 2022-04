Dybala riflette con l’Inter che aspetta defilata. Scamacca? C’è una certezza

Il mercato dell’Inter ruota al momento attorno a due nomi: Dybala e Scamacca. Più una suggestione il secondo rispetto al primo. Sull’attaccante del Sassuolo c’è una certezza

ULTIME − Paulo Dybala e Gianluca Scamacca sono due dei nomi più in voga del mercato dell’Inter. La Joya, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus, è finito per forza di cose nel mirino dei nerazzurri. Al momento, come riporta Alfredo Pedullà da Sportitalia mercato, tutto tace. Il giocatore sta meditando sul futuro da intraprendere: restare in Italia o provare l’esperienza estera. Il problema è ovviamente l’ingaggio pari a 7,5/8 milioni di euro. Diversa invece la situazione legata a Scamacca. L’Inter ha accumulato un notevole vantaggio sulle altre pretendenti: Milan in primis. Il giocatore è praticamente in pugno.