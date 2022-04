Tuchel difende Lukaku: «Crediamo in lui, spesi quei soldi non per caso»

Dopo la pioggia di critiche per il gol sbagliato contro il Real Madrid in Champions League, l’ex Inter Lukaku è stato difeso dal proprio tecnico Tuchel in conferenza stampa

IN DIFESA − Thomas Tuchel prova a proteggere l’ex Inter dopo le critiche post Real Madrid: «Volevamo Romelu e lo abbiamo comprato perché credevamo in lui e ci crediamo ancora. Certamente non sta facendo bene. Non possiamo dare la colpa a Lukaku per queste ultime due sconfitte. Non è stato nemmeno tra i titolari. Noi siamo in corsa per tutte le competizioni fino alla fine, abbiamo giocato le semifinali di FA CUP, di Carabao Cup, la finale del Mondiale per club e siamo terzi in Premier League. Contro il Real Madrid abbiamo perso ma non possiamo dare la colpa solamente ad un giocatore. Noi stiamo ancora lavorando per migliorarlo. C’è stato un motivo del perché abbiamo speso tutti quei soldi per portarlo al Chelsea. E lo stesso Lukaku ha tutte le ragioni e le motivazioni per essere qui. Nel calcio, tutto può cambiare immediatamente».