Calhanoglu verso il rinnovo: chiesto aumento, l’Inter acconsentirà! − CdS

Hakan Calhanoglu e l’Inter, un matrimonio che continuerà. Le parti stanno lavorando sul rinnovo di contratto. Il turco ha chiesto un aumento e il club non dovrebbe opporsi

PARTI VICINE − Tutto fa pensare che la storia d’amore tra Calhanoglu e l’Inter continuerà. Il turco è diventato uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi. Prima da mezzala, ora da regista, il risultato non è cambiato: guai a chi lo tocca. Le parti stanno lavorando per un rinnovo del contratto a cifre superiori. Lo stesso giocatore, che al momento prende cinque milioni netti, ha chiesto un aumento. Cosa che l’Inter è disposta ad accettare seppur risparmiando qualcosina. Il suo obiettivo è quello di arrivare a sei milioni di euro. Facendo leva sui bonus, l’incastro può arrivare. Il contratto va in scadenza a giugno 2024, c’è ampia volontà di continuare insieme.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno