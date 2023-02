Bastoni-Inter no rottura, ma il gap è significativo! La sua richiesta… − CdS

Ad oggi c’è lontananza tra l’Inter e Bastoni in merito alle cifre sul rinnovo di contratto. Il difensore chiede un ingaggio pari a quello previsto per Skriniar. Distanza

DISTANZA − Se per Hakan Calhanoglu, filtra maggior ottimismo (vedi articolo), serve invece maggior cautela per quanto riguarda Alessandro Bastoni. L’Inter e il suo entourage stanno lavorando sul rinnovo (contratto in scadenza nel 2024) ma ad oggi la distanza è significativa. Il suo attuale ingaggio è di 2.8 milioni di euro, cifra che arriva intorno ai quattro milioni bonus compresi. La proposta dei nerazzurri è quella di arrivare a 4,5 base fissa. Lui vorrebbe sei milioni, allineandosi a quanto era stato proposto a Milan Skriniar, che poi ha preferito andare al Psg. Dunque il gap c’è, ma comunque ci si può lavorare. Non si parla assolutamente di rottura tra le parti, ma servirà trovarsi a metà strada. Da evitare uno Skriniar bis.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno