Facchinetti: «Scudetto? Il Napoli fa paura, L’Inter però li ha dominati» 

Francesco Facchinetti ha concesso un’intervista a Tuttosport, dove ha parlato della sua Inter e dei temi principali riguardo i nerazzurri. Qui un estratto di quanto detto al quotidiano.

Su Skriniar

«Mi piacerebbe che un giorno ci fosse qualcuno che dicesse che gioca solo per i soldi. Non vedo che problemi ci sarebbe. Stiamo parlando di un calcio diverso, senza nessuna bandiera. È tutto cambiato, per questo non posso avercela con lui. Vorrei che l’Inter decidesse di puntare su qualche giovane italiano per sostituirlo. Potrebbe arrivare anche dalla nostra Primavera. Mi piacerebbe che la società dimostrasse coraggio. L’Inter deve vincere e sperimentare diventa difficile. Però mi piacerebbe vedere il nuovo Bergomi»

Su Zhang

«Io non posso recriminare a Zhang di non aver speso soldi per l’Inter. Non dimentichiamoci la situazione in Cina. Oggi è un po’ in difficoltà e bisogna accettarlo. Perdere soldi non piace nessuno, nemmeno a lui. Purtroppo non sono tutti mecenati come Massimo Moratti»

Sullo Scudetto

«Non scherziamo. Il Napoli fa paura. Sono fortissimi, più forti di noi. Anche se a San Siro li abbiamo dominati»

Su Inzaghi

«Chapeau a questa squadra che negli anni ha perso Hakimi, Eriksen, Perisic, Skriniar e il vero Lukaku. Ha perso i giocatori più forti L’Inter ha dimostrato nei momenti di difficoltàdi essere con il suo allenatore. Questo è un grandissimo merito di Simone Inzaghi»

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello