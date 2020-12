Calhanoglu, il suo agente incontra il Milan. Inter segue la vicenda

Hakan Çalhanoglu Milan

Calhanoglu, secondo quanto riportato da “Sportmediaset” mercoledì confermato l’incontro tra la dirigenza rossonera e il suo agente. La società discuterà del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021.

INTER ALLA FINESTRA – Calhanoglu, il Milan e il suo entourage mercoledì si incontreranno per parlare del suo futuro: ancora distanti in merito al rinnovo di contratto. Secondo “Sportmediaset” l’offerta del club rossonero è di 3 milioni, mentre quella del calcatore è di 7. L’Inter segue la vicenda, dato che sembrerebbe essersi fatta avanti per ingaggiare il calciatore da svincolato in vista dell’estate. Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe restare a Milano.

