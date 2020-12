Nota tattica di Cagliari-Inter: il ritorno di Eriksen da titolare

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Cagliari-Inter parliamo del ritorno di Eriksen tra i titolari.



RITORNO DA TITOLARE – Tanto tuonò che piovve, recita un antico adagio. In casa Inter a furia ipotizzare un ritorno di Eriksen tra i titolari alla fine è successo. Un evento ormai inusuale visto che non accadeva dal 31 ottobre, data di Inter-Parma. Ma non inaspettato visti gli ultimi segnali. Come ha sfruttato l’occasione il danese?

INTERNO DI SINISTRA – La risposta è così così. Eriksen è partito molto bene, con un piglio mai visto in maglia Inter. Determinato, con voglia di incidere. E creando due occasioni clamorose per Lukaku e Bastoni. Poi è andato spegnendosi, fino alla sostituzione. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Come si vede, la prima notizia è che il numero 24 non ha giocato da trequartista. Niente 3-4-1-2 con lui in campo. Conte ha mantenuto il 3-5-2, inserendo Eriksen come interno di sinistra. Finalmente, verrebbe da dire. A conferma ecco la grafica dei suoi tocchi:

I NUMERI – Questa è la posizione, ma quindi come ha giocato? Dicevamo, così e così. I primi 20-30 minuti sono stati ottimi, davvero di livello. Eriksen è riuscito a dimostrarsi inserito nello schema, tatticamente attento, a proporsi senza paura e a risultare incisivo. Non a caso pur con solo 60 minuti di gioco risulta primo per passaggi chiave e terzo per passaggi sulla trequarti con 13 (il primo, Barella, è a 17 ma con oltre il doppio dei passaggi totali). I suoi numeri generali sono meno brillanti: ha toccato in tutto 36 palloni con 25 passaggi, un po’ pochi in proporzione alle sue qualità (con un altro minutaggio Barella è arrivato a 86 e 51 e Brozovic a 93 e 77, tutti dati dal report della Lega Serie A). Il suo calo nel secondo tempo è stato evidente, ma questa prestazione resta comunque un inizio.