Calhanoglu, pericolo Arabia Saudita: partenza difficile – CdS

Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi dell’interessamento dell’Al-Ahli per Hakan Calhanoglu. Secondo il Corriere dello Sport è difficile pensare all’addio del centrocampista turco.

PERICOLO – Se non dovesse riuscire a chiudere per Marco Verratti, l’Al-Ahli punterebbe su Hakan Calhanoglu per il suo centrocampo. Difficile, tuttavia, pensare che l’Inter possa lasciarlo partire, specialmente considerando che il mercato sta ormai per volgere al termine. Non sono, però, da trascurare due fattori: la potenza economica dei club arabi e la chiusura del mercato per l’Arabia Saudita soltanto a metà settembre. Un’ipotesi al momento difficile, ma pur sempre da monitorare.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno