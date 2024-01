Calciomercato Serie A, via per gennaio! Le date anche per l’Inter

Col 2 gennaio comincia ufficialmente il calciomercato invernale in Serie A. Da oggi l’Inter e le altre diciannove squadre possono registrare nuovi acquisti per tutto il mese.

VIA AL MERCATO – Oggi è il via ufficiale della sessione invernale di calciomercato per la Serie A 2023-2024. Le trattative saranno possibili fino a mercoledì 31 gennaio alle ore 20. Poi, come di consueto, sarà possibile tesserare solo calciatori ancora svincolati. Mentre chi volesse cedere altri giocatori all’estero potrebbe farlo dove il mercato è ancora aperto. Per l’Inter c’è già un acquisto in chiusura, Tajon Buchanan dal Club Brugge. Il laterale sarà il primo colpo del calciomercato invernale, ma difficilmente potrà essere già disponibile il 6 gennaio nella ripresa della Serie A in Inter-Verona. In uscita c’è anche Lucien Agoumé, lui destinato all’estero e che sfoltirà un minimo la rosa di Simone Inzaghi. Per il resto c’è tutto un mese per capire cosa riserverà questa sessione.