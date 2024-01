Agoumé, direzione Siviglia. C’è il sì, ecco come l’Inter ci guadagna

Agoumé è pronto a legarsi al Siviglia. Il centrocampista in uscita dall’Inter nelle prossime ore, scrive AS, può firmare per gli andalusi in apertura del mercato.



NUOVO – Il centrocampista dell’Inter, Lucien Agoumé, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Siviglia. Il giocatore arriverà in Andalusia in prestito fino a giugno, con un diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Come spiegato da AS, c’è il sì del calciatore al trasferimento in Liga. Il giovane, passato anche allo Spezia in prestito, è pronto a rilanciare la sua carriera anche in Spagna dopo alti e bassi tra Sochaux e Troyes. Adesso la nuova avventura al Siviglia con il club biancorosso che vuole fare di lui il nuovo Paul Pogba. Un’eventuale acquisto a titolo definitivo, porterebbe nelle casse dell’Inter una ricca plusvalenza visto che Agoumé era stato acquistato per circa quattro milioni di euro ormai quattro anni fa.