Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate al 29 gennaio 2024

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, le società di Serie A stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.

CALCIOMERCATO INTER

L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione, in chiusura gli affari legati a Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Per il centrocampista del Napoli c’è ancora distanza, perché spera sempre di rinnovare con i partenopei. Oggi, invece, dovrebbe definirsi il passaggio di Stefano Sensi al Leicester a seguito dell’offerta ufficiale da parte degli inglesi. Il centrocampista si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Definita la cessione di Moise Kean, all’Atletico Madrid. L’attaccante italiano è già in Spagna e nella giornata di oggi firmerà il suo contratto con la squadra allenata da Simeone, prossimi avversari dell’Inter in Champions League.

CALCIOMERCATO MILAN

A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale, i rossoneri stanno facendo un tentativo per un ex Serie A, ovvero Merih Demiral, attualmente all’Al-Ahli.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Definito l’acquisto di Nehuen Perez, difensore che dall’Udinese si trasferisce al Napoli per rinforzare il reparto difensivo allenato da Walter Mazzarri. Lunedì verrà formalizzato l’accordo tra i due club (accordo da 16 milioni più 2 di bonus) e il calciatore martedì dovrebbe svolgere le visite mediche

CALCIOMERCATO ROMA

Angelino è atteso a Roma, dove sbarcherà in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. È arrivato il via libera definitivo del Galatasaray. I giallorossi continuano a lavorare anche sul fronte Baldanzi. Per completare l’operazione con l’Empoli, però, alla Roma servirebbe prima cedere.

CALCIOMERCATO SERIE A

Resta calda la pista che porterebbe Jerome Boateng a vestire la maglia della Salernitana: prima però serve un’uscita. A proposito di Salernitana, l’obiettivo per l’attacco della Salernitana è Kevin Lasagna. L’ex Verona e Udinese vorrebbe lasciare la Turchia. Lovato l’indiziato principale con l’Udinese in pole. Da Vargas alla Fiorentina fino a Niang all’Empoli, tutte le trattative più calde di queste ultime ore di mercato.