VIDEO – Lazio-Napoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Lazio-Napoli, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BRUTTISSIMA – Lazio-Napoli 0-0 nella diciottesima giornata di Serie A. La prima partita senza gol del 2024 in campionato arriva all’Olimpico, dove le due squadre non danno certo spettacolo. Entrambe al rientro dalla Supercoppa Italiana e battute dall’Inter, non riescono a superarsi. Nel primo tempo non succede praticamente niente, a parte due tentativi alti di Gustav Isaksen su cui Pierluigi Gollini controlla. Appena iniziata la ripresa lancio per Valentin Castellanos e spettacolare rovesciata: sarebbe 1-0 per la Lazio dopo soli venti secondi, ma è in fuorigioco e il VAR deve annullare. Ci prova Danilo Cataldi al 65′, si libera per il sinistro e non trova la porta. Il Napoli si fa vedere di fatto per la prima volta al 67′, con un tiro al volo di Gianluca Gaetano su corner respinto: a lato. Su assist di Isaksen Castellanos gira di tacco al 75′, la difesa della Lazio salva. Nemmeno nel finale il ritmo aumenta, lo 0-0 è inevitabile.

LAZIO-NAPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.