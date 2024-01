VIDEO – Verona-Frosinone 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Frosinone, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



UN RIGORE NON BASTA – Verona-Frosinone 1-1 nella ventiduesima giornata di Serie A. Il Verona continua a perdere giocatori ceduti in questa sessione di calciomercato, ma i punti arrivano lo stesso. Torna Darko Lazovic dopo l’espulsione con l’Inter e al 18′ una sua conclusione a spiovere quasi va sotto la traversa. L’arbitro Federico La Penna poco dopo dà un rigore al VAR, per un fallo sul debuttante nuovo innesto Tijjani Noslin. Va a calciare Ondrej Duda, si oppone Stefano Turati e respinge (37′). Il Frosinone si fa però di nuovo male da solo al 45′, quando Mehdi Bourabia tocca di mano su una deviazione in area. Stavolta dagli undici metri va a calciare il rigore Tomas Suslov, che fa 1-0 nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Il gol a un passo dall’intervallo non aiuta comunque il Verona, perché al 58′ su corner la sponda sul secondo palo favorisce il colpo di testa di Kaio Jorge per l’1-1.

VERONA-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Frosinone dal canale ufficiale YouTube del Verona.