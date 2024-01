VIDEO – Monza-Sassuolo 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Sassuolo, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



RILANCIO IN CLASSIFICA – Monza-Sassuolo 1-0 nella ventiduesima giornata di Serie A. Dopo un periodo complicato dal punto di vista difensivo il Monza ritrova la porta inviolata, oltre che la vittoria. Bello il cross di Samuele Birindelli al 22′ per il colpo di testa di Dany Mota, ma c’è un fuorigioco (minimo) a inizio azione e il VAR deve annullare. Prova ad approfittarne il Sassuolo, ma il rientrante Michele Di Gregorio respinge su Armand Laurienté e al 29′ Kristian Thorstvedt prende il palo dal limite. Al 31′ Dany Mota dal fondo crossa basso in mezzo, Andrea Colpani controlla e attende quanto basta per il sinistro chirurgico dell’1-0 sotto le gambe di Gian Marco Ferrari. A inizio ripresa discesa di Valentin Carboni, sinistro appena entrato in area e pallone sul fondo di pochissimo. Nel quinto degli addirittura nove minuti di recupero cross di Emil Ceide e girata alta di Samuele Mulattieri. È l’ultima palla buona per il Sassuolo, che ora si ritrova appena un punto sopra la zona retrocessione.

MONZA-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Monza.