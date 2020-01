Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 30 gennaio 2020

Penultimo giorno di calciomercato: il mercoledì appena trascorso ha portato grandi novità in Serie A. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Mercato in entrata che si chiude senza l’attaccante, come dichiarato anche da Giuseppe Marotta (vedi articolo). L’unico movimento degli ultimi giorni potrebbe essere in uscita con Federico Dimarco che interessa al Verona.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Giornata decisiva per Emre Can al Borussia Dortmund: può essere l’uscita finale per la Juventus, dopo alcuni giorni in cui sono saltate varie trattative. Chi non andrà via è Blaise Matuidi, per il quale è possibile il rinnovo. Marko Pjaca, dopo che non è andato al Cagliari, può finire alla Sampdoria.

CALCIOMERCATO LAZIO

L’ultima news di serata riguarda un interesse per Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea e che non andrà più all’Inter. Il mercato della Lazio per tutto gennaio è stato definito chiuso in entrata, in uscita invece Valon Berisha destinato al Fortuna Dusseldorf.

CALCIOMERCATO MILAN

Ufficiale Suso in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, ma va via pure Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino (sarà un trasferimento a titolo definitivo). Fiorentina su Paquetà, Ricardo Rodriguez può andare al PSV Eindhoven. In entrata c’è il nome nuovo Matias Vina del Nacional.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Il Chelsea piomba su Dries Mertens e potrebbe completare l’acquisto già in questi giorni. Accordo con Andrea Petagna: arriverà dalla SPAL, ma resterà in prestito a Ferrara sino al termine del campionato.

CALCIOMERCATO ROMA

La news principale è la cessione di Alessandro Florenzi: va in prestito secco al Valencia, praticamente scaricato. Visite mediche per Carles Pérez e Gonzalo Villar, rientra Zan Celar dal Cittadella ma presumibilmente andrà altrove.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Genoa è scatenato: riporta in rossoblù Iago Falque e in Italia Juan Manuel Iturbe, poi pesca dalla Francia con Adama Soumaoro del Lille ed è ufficiale sia l’acquisto di Andrea Masiello sia la cessione di Jawad El Yamiq (al Saragozza). La Fiorentina prende Christian Kouamé, nonostante sia infortunato sino a fine stagione, e ha chiesto proprio ai rossoblù capitan Domenico Criscito. Il Cagliari ha accolto Gaston Pereiro, che ha svolto le visite mediche e dovrebbe essere ufficiale in giornata, poi proverà a trovare un difensore per chiudere il reparto. L’Atalanta rispedisce Guilherme Arana al Siviglia: va in Brasile all’Atlético Mineiro. Il Sassuolo aspetta di cedere Alfred Duncan (alla Fiorentina) per prendere Gianluca Caprari (dalla Sampdoria), il Parma chiude per Ionut Andrei Radu e la SPAL cerca ancora un attaccante. Antonin Barak in prestito al Lecce dall’Udinese, fra le ufficialità minori Sebastian Breza dal Potenza al Bologna (sarà il terzo portiere), Andrea Badan torna al Verona dalla Carrarese per andare alla Cavese, stesso discorso per Alessio da Cruz del Parma che lascia l’Ascoli (che dal Sassuolo prende Leonardo Sernicola) e finisce in Inghilterra allo Sheffield Wednesday.