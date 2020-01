FOTO – Inter-Fiorentina, Ranocchia invita alla concentrazione

Andrea Ranocchia è partito titolare anche in Inter-Fiorentina, come contro il Cagliari agli ottavi. Niente gol per il numero 13 stavolta, ma una prova senza grosse sbavature. Questo il messaggio pubblicato dal difensore nerazzurro.

PASSO DOPO PASSO – In Inter-Fiorentina, Andrea Ranocchia ha trovato la seconda presenza da titolare consecutiva in Coppa Italia. Un gettone che vale al difensore la presenza numero 199 in maglia nerazzurra, ad un passo dal bicentenario. E di passi parla Ranocchia per commentare la qualificazione in semifinale, ottenuta contro i viola. Una gara nel complesso positiva per il numero 13 (qui le pagelle), che non va mai in difficoltà contro Dusan Vlahovic. Una prova positiva, che lo certifica come riserva di estrema affidabilità a disposizione di Antonio Conte. Ecco il messaggio dell’ex capitano: “Abbiamo fatto un altro passo avanti! Adesso testa al campionato! 💪⚫🔵

#ForzaInter #InterFiorentina #CoppaItalia #Inter”.