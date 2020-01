Marotta: “Felici per Eriksen. Inter, grande appeal. Mercato chiuso”

Intervistato ai microfoni della RAI nel corso del pre-partita di Inter-Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Giuseppe Marotta ha parlato dell’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham e del momento nerazzurro.

APPEAL – Giuseppe Marotta si ritiene soddisfatto dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Acquisto che testimonia il ritrovato appeal dei nerazzurri al livello europeo: «Eriksen? Ottimo giocatore per quello che ha fatto, siamo molto felici di averlo con noi. L’appeal che ha oggi l’Inter è molto alto. Spero sia l’inizio di una nuova generazione di campioni. Per vincere serve una società forte, un grandissimo allenatore, che noi abbiamo, e una squadra con giocatori importanti. Noi abbiamo iniziato un nuovo ciclo con Conte, siamo contenti del percorso fatto fino ad oggi. Guardiamo solo noi stessi. Dobbiamo cercare di puntellarlo nel migliore dei modi».

PERCORSO POSITIVO – Marotta parla dei recenti pareggi, arrivati subendo una rimonta e del momento dell’Inter: «Inter rimontata nel finale? Difficile trovare la ricetta giusta. Sono dati oggettivi importanti. Devo dire che l’allenatore ha analizzato nel migliore dei modi la situazione. Il percorso è positivo, ma cercheremo di migliorare».

RETROSCENA –Infine Marotta parla dei retroscena sulla trattativa Eriksen. Il mercato dei nerazzurri è da considerarsi chiuso: «La trattativa con Eriksen è stata lunga. Dall’altra parte c’era un grande manager, Daniel Levy, e per questo è diventata difficile. Noi eravamo rassicurati dal fatto che il giocatore aveva sposato in toto il nostro progetto. Abbiamo tergiversato nel giusto fino a che abbiamo trovato un accordo. Non credo che faremo altre operazioni, è un mercato di opportunità non di scelte come detto tante volte. Non credo ci siano giocatori disponibili che possano accrescere il livello della rosa».