Pedullà: “Giroud? Inter senza attaccante, il motivo è Mertens. Kumbulla…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto sul mercato dell’Inter a ormai poche ore dalla chiusura della finestra invernale. Giroud sta per diventare un’utopia, mentre si inizia a lavorare già per l’estate. Da Kumbulla a Mertens, l’avversario diretto è sempre il Napoli

ATTACCANTE IN ESTATE – Mercato chiuso o quasi, Alfredo Pedullà spiega perché: «L’Inter non prende l’attaccante. Olivier Giroud (Chelsea) ha aspettato, ma l’Inter ha deciso prendere Christian Eriksen e restare così. Il Napoli non cede Fernando Llorente e ha ha cercato di prendere Marash Kumbulla, che però ha in testa l’Inter. Ha già l’accordo con l’Hellas Verona ma non con il giocatore, mentre l’Inter ha l’accordo con il giocatore e può trovarlo con la società gialloblù dato che al momento non lo hanno. Il Napoli non vuole cedere Dries Mertens, ma entro metà febbraio capiremo se rinnova o meno. Mertens ha già una proposta molto concreta dell’Inter – vicina ai 5 milioni di euro a stagione -, a cui penserà. L’Inter lo prenderebbe a parametro zero in estate e anche per questo non prenderà l’attaccante adesso. L’Inter sta lavorando molto per il futuro, adesso bisogna mettere la parola fine al mercato di gennaio. Resta un piccolo spiraglio per fare qualcosa, magari Giroud ha assoluto bisogno di trasferirsi entro il 31 gennaio accettando un anno e mezzo di contratto anziché due e mezzo, ma è solo un’ipotesi».