Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi POSSIBILI ENTRATE − Niente da fare per Memphis Depay, ha firmato per l’Atletico Madrid (vedi articolo). Resta ancora vivo invece lo scambio Brozovic-Kessié (vedi articolo). ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIZ (D, Motala AIF) Calciomercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − Si è parlato di un Milan Skriniar già verso il PSG ora a gennaio, ma arrivano secche smentite. Il capitano slovacco resterà almeno fino a giugno (vedi articolo). Svelato anche qualche retroscena sulla vicenda, con il giocatore che già aveva dato risposta all’Inter da tempo (vedi articolo). Il sacrificato per fare cassa rimane invece sempre Denzel Dumfries. Il Chelsea non lo molla ma l’Inter chiede parecchio (vedi articolo). USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)