Jacobelli: «Sentenza Juventus a Nyon, rischio accesso competizioni Uefa»

Dagli studi Sportitalia Mercato, Jacobelli ha detto la sua sulla sentenza legata ai 15 punti penalizzazione inflitti alla Juventus. Rischia anche in Europa

RISCHIO ESTENSIONE − Xavier Jacobelli commenta così la sentenza sulla Juventus: «Disparità di trattamento tra la Juventus e le altre società coinvolte. Qui i tre legali bianconeri cercheranno di puntare il tasto. Le previsioni della vigilia non erano di 15 punti di penalizzazione. 2023 che si apre nel peggiore dei modi. A Nyon già circolava l’ipotesi dell’estensione della sentenza anche alle competizioni UEFA. Quindi la Juventus rischia fortemente di non accedere alle prossime competizioni europee. Inoltre, c’è un problema sul DS visti i 15 mesi di inibizione per Cherubini. O il club cerca una soluzione interna oppure cercherà un altro direttore sportivo».