Depay all’Atletico Madrid, arriva l’ufficialità! Niente scambio con l’Inter

Depay lascia Barcellona per andare all’Atletico Madrid. Nei scorsi giorni si era parlato di un ipotetico scambio fra nerazzurri e azulgrana con protagonista Joaquin Correa

UFFICIALE − Il comunicato dell’Atletico Madrid, niente Inter: “Memphis Depay (13 febbraio 1994, Moordrecht, Paesi Bassi) è un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid in seguito all’accordo raggiunto con l’FC Barcelona per il trasferimento dell’attaccante olandese al nostro club, firmando per il resto della stagione e altre due stagioni”.

Fonte: atleticomadrid.com