Retroscena Skriniar, l’Inter già sapeva la risposta! Svelato il giorno − SI

L’Inter era già a conoscenza del no di Skriniar. Lo slovacco infatti aveva già risposto al club nerazzurro prima della Supercoppa Italiana. Il curioso retroscena

RETROSCENA − In collegamento su Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena in merito al futuro di Skriniar: «C’è un retroscena su Skriniar. L’Inter aveva chiesto al giocatore una risposta in un senso o nell’altro entro il 15. Skriniar, domenica 15, gliel’ha data ma chiaramente non è trapelata. Ha dimostrato la sua serietà, c’è ovviamente il PSG e poi tutto il resto!».