Furto per il Leviatan, i giocatori indossano la divisa non ufficiale dell’Inter

INCREDIBILE – Ciò che accade nel calcio del Centro America ha dell’incredibile. Secondo quanto riportato da FoxSports.Mx un club di prima divisione del Messico, il Leviatan, ha subito un furto delle proprie divise prima di partire per la trasferta di campionato. Per non rinviare il match con il Cafetaleros de Chiapas, la squadra ha giocato con la maglia “pirata” dell’Inter, coprendo con il nastro bianco lo sponsor del club nerazzurro. Una scelta inusuale per la squadra ospite, che però non ha portato neanche fortuna, in quanto poi è arrivata una netta sconfitta per 2-0.