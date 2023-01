Brozovic-Kessie, resiste idea scambio! Inter valuta per due motivi – TS

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile scambio Brozovic-Kessie fra Inter e Barcellona. Secondo Tuttosport, nonostante le smentite (vedi articolo) l’idea resiste

IDEA – Resiste l’idea di uno scambio Brozovic-Kessie fra Inter e Barcellona. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro valuta l’operazione per motivi tecnici ed economici. Il club è convinto di aver trovato in Calhanoglu e Asllani due registi affidabili, in grado di sostituire al meglio il croato: d’altra parte con l’arrivo di Kessie aumenterebbe, e di molto, la fisicità della mediana nerazzurra, caratteristica in cui la squadra di Inzaghi deficita. La trattativa è allo stato embrionale e presenta diversi ostacoli: il principale è la richiesta dell’Inter di un conguaglio economico vista la necessità di fare cassa (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino