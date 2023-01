Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 19 gennaio

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Il capitolo Kessié rimane argomenti caldo per l’Inter. Col Barcellona resta in piedi lo scambio con Marcelo Brozovic (vedi articolo). Sfuma invece un obiettivo dei nerazzurri, Yann Sommer andrà al Bayern Monaco (vedi articolo). Stessa cosa per Memphis Depay, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid (vedi articolo). Nerazzurri vigili sulla situazione Smalling, la Roma aspetta una risposta sul rinnovo (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Per Milan Skriniar qualche novità dovrà arrivare dopo la Supercoppa Italiana, trofeo vinto dall’Inter nettamente 0-3 sul Milan (vedi articolo). Intanto, i nerazzurri guardano con attenzione alla possibile cessione di Zaniolo (vedi articolo).