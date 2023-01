Pedullà: «Inter, idea Kessié non sbagliata. Calhanoglu a suo agio in regia»

L’Inter e il Barcellona sono al centro delle voci di calciomercato degli ultimi giorni. I due club possono finalizzare uno scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié, Alfredo Pedullà ha commentato così l’operazione su Sportitalia.

FATTIBILE – Lo scambio tra Inter e Barcellona per Marcelo Brozovic e Franck Kessiè è più di un’idea. Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia, ha parlato così della possibile operazione: «L’idea Kessié per l’Inter non sarebbe così sbagliata. Anche oggi Calhanoglu ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio in quel ruolo, ormai gioca come fosse un consumato interprete. Dobbiamo aspettare, questa cosa non è tramontata, ci può essere il contatto tra le società».