Skriniar, l’Inter fissa l’incontro con il suo entourage. E torna il PSG! − SM

Dopo la Supercoppa Italiana l’Inter incontrerà l’entourage di Milan Skriniar per ricevere la risposta sul rinnovo di contratto. Intanto, il PSG sta tornando alla carica

CASO APERTO − Prima il campo e poi le questioni contrattuali. Dopo la Supercoppa contro il Milan, ci sarà un ultimo incontro fra l’Inter e l’entourage di Skriniar. Il club vuole una risposta: un sì oppure un no. Non accetterà altri silenzi. Intanto, come riporta Daniele Miceli a Sport Mediaset, il PSG sta ritornando alla carica. I francesi hanno praticamente rimesso sul piatto la cifra proposta in estate: nove milioni di euro con premio in caso di vittoria della Champions League e bonus alla firma.