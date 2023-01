Sommer, svolta con il Bayern Monaco. Inter mai interessata al portiere – SI

Yann Sommer è vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco. Alfredo Pedullà dà aggiornamenti su Sportitalia sulla trattativa tra i bavaresi e il Borussia Moenchengladbach, citando anche l’Inter e la situazione dei portieri per l’anno prossimo.

PRIORITÀ – L’Inter ha delle priorità in porta, Secondo Alfredo Pedullà, in diretta da Sportitalia, i nerazzurri non hanno mai fatto registrare l’interesse per Yann Sommer. La dirigenza non si è mai mossa per rispetto di André Onana ma soprattutto di Samir Handanovic. Lo sloveno ha la precedenza, si vuole prima capire il futuro dell’ormai secondo portiere dell’Inter, che questa sera ha alzato la Supercoppa Italiana nel cielo di Riad. Yann Sommer invece vestirà la maglia del Bayern Monaco, che ha seguito la logica e sostituito così Manuel Neuer.