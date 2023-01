Kjaer: «Partita che fa male, dobbiamo dire scusa ai nostri tifosi venuti qui»

Kjaer ha commentato con grande amarezza la sconfitta del Milan in Supercoppa contro l’Inter 0-3. Il difensore danese chiede scusa ai tifosi rossoneri

FA MALE − Ai microfoni ufficiali del club, Simon Kjaer ha commentato la sonora sconfitta contro l’Inter: «Stasera non abbiamo messo dentro la prestazione per meritare di più. Dobbiamo dire scusa a tutti i tifosi che erano qua, bisogna analizzare la partita e ripartire. Questa partita fa male. Il discorso dei giovani è finito, dobbiamo crescere come squadra. Non abbiamo identità e non abbiamo fatto la nostra partita, è stata una serata molto tosta. Dobbiamo trovare la nostra identità e lavorare su tanti aspetti del gioco».