Zaniolo, agente a Londra e Roma più lontana. L’Inter osserva – SI

Nicolò Zaniolo sarà tema caldo nei prossimi giorni a Roma. La dirigenza giallorossa non ha offerto il rinnovo promesso al calciatore, secondo Alfredo Pedullà l’agente partirà per Londra per capire la fattibilità di alcune trattative. L’Inter osserva la situazione.

INTERESSE – Nicolo Zaniolò non ha mai brillato dopo i due gravi infortuni subiti con la Roma. La dirigenza giallorossa sta tardando ad offrire il rinnovo promesso al calciatore, la situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. L’agente del calciatore potrebbe essere già domani a Londra per comprendere la fattibilità di alcune trattative. Secondo Alfredo Pedullà, in diretta con Sportitalia, le squadre interessate a Zaniolo sono il Tottenham, dato che Antonio Conte ha un debole per il calciatore e richiede rinforzi dopo le ultime delusioni in campionato, il West Ham e il Nottingham Forest. L’Inter osserva vigile, sul centrocampista c’è il 15% sulla futura rivendita.