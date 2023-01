Romano: «Kessié aperto al trasferimento all’Inter, priorità per Brozovic»

L’asse Inter-Barcellona è molto caldo negli ultimi giorni. Lo scambio Marcelo Brozovic Franck Kessié potrebbe diventare più di un’idea, Fabrizio Romano ne ha parlato così su Youtube in collegamento con il canale House of Champions.

IDEA – Inter e Barcellona pensano concretamente allo scambio che rivoluzionerebbe le rispettive squadre. Franck Kessiè con Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic con Xavi. Fabrizio Romano ha detto questo in diretta Youtube con il canale House of Champions: «L’idea di scambio tra Kessié e Brozovic è nata principalmente da agenti che si trovano in mezzo tra Inter e Barcellona. L’idea è sul tavolo, ci sono discussioni tra i club da qualche giorno. Tutto dipende dagli allenatori, in particolare da Xavi. Il tecnico blaugrana deve scegliere se tenere così la rosa e dare fiducia all’ivoriano oppure lasciarlo ritornare in Italia. Kessiè è aperto al trasferimento all’Inter, non ci sarebbero problemi per lui. La priorità di Brozovic invece è di rimanere a Milano. Non c’è per ora il via libera, nei prossimi giorni ci potrebbero essere aggiornamenti».