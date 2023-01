De Vecchi: «Milan spesso vincente negli ultimi derby con l’Inter! Pioli bravo»

L’Inter e il Milan si sfidano nella finale di Supercoppa italiana in programma a Riad alle ore 20 (vedi ultime). L’ex rossonero De Vecchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, individua un elemento positivo per la squadra di Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni

INVERTIRE IL TREND – L’Inter e il Milan si affronteranno nel derby di Supercoppa in programma stasera. Per Walter De Vecchi è una partita importante: «Porti a casa un trofeo, rientra nella bacheca e quindi è importante. Cosa è cambiato? Onestamente, come dice Pioli, si commettono errori che prima non venivano commessi. È stata una settimana non buona tra Torino e Lecce ma credo ci sia tempo e spazio per rimediare. Oggi è l’occasione giusta per invertire la tendenza».

VINCENTI – De Vecchi individua poi un elemento positivo per il Milan: «Io credo che intanto gli ultimi derby ci hanno visto spesso vincenti ed è una cosa positiva. Ogni partita però è diversa. Innanzitutto oggi è una partita secca e devi portarla a casa, non so come l’hanno preparata ma so che Pioli è molto bravo strategicamente. Spero stasera sfruttino le debolezze dell’avversario, così come l’atteggiamento deve tornare quello dell’anno scorso».