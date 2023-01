Teotino: «Milan-Inter non a Milano? Non scandaloso! Discutibile una cosa»

Milan-Inter è la finale di Supercoppa che andrà in scena alle ore 20 a Riad, in Arabia Saudita. Teotino commenta proprio la scelta di esportare il derby all’estero, ritenendola una scelta non del tutto insensata. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

SCELTA DISCUTIBILE A METÀ – Milan-Inter è il derby di Supercoppa che si giocherà a Riad stasera alle ore 20. Gianfranco Teotino non condivide solo la scelta della sede: «Io penso che sarà una partita sentita, dispiace non si giochi a San Siro. Non mi piace che si giochi in Arabia Saudita per diversi motivi, dopodiché si tratta di una partita che ha un valore commerciale importante. Non trovo scandaloso che una partita all’anno si giochi in quei Paesi che te la pagano molto, non siamo gli unici a farlo. Lo fa anche la Spagna seppur sia un campionato importante. Persino le squadre inglesi hanno pensato ogni tanto di andare a giocare all’estero addirittura delle partite di Premier League per valorizzare un prodotto già ben valorizzato. Non trovo scandaloso che si sia scelto di non giocare a Milano ma di provare a fare vedere una cosa bella del calcio italiano in cambio di un corrispettivo in denaro importante. La scelta dell’Arabia Saudita è discutibile».