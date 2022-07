Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Giornata di deposito dei contratti complice l’apertura ufficiale della sessione di mercato, con Henrikh Mkhitaryan (ancora da annunciare da parte dell’Inter) e André Onana che seguono Kristjan Asllani e Romelu Lukaku. Nessuna particolare novità sul fronte Gleison Bremer e Paulo Dybala, mentre dopo il weekend sarà la volta dell’arrivo di Raoul Bellanova. Per Nikola Milenkovic spunta un’altra pretendente (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A)

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Visite mediche per Stefano Sensi col Monza (vedi articolo), che oggi concluderà l’iter e potrà firmare il contratto di prestito secco per la nuova stagione. La settimana si sta concludendo senza che il PSG trovi l’offerta giusta per Milan Skriniar, da capire se la prossima settimana sarà in ritiro. Per Andrea Pinamonti sempre forte l’Atalanta, il Boca Juniors può prendere Arturo Vidal.

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C)

ADDII DA UFFICIALIZZARE – Stefano SENSI (Monza, C)

